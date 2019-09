Regionalverband Die Welt wird digital, doch in den Seniorenheimen des Regionalverbands gibt es nicht überall Zugang zum Internet.

Der 91-Jährige bekommt keinen Kontakt zur Welt – zur virtuellen Welt. Der Mann, der anonym bleiben möchte, ist von Zeit zu Zeit in verschiedenen Seniorenheimen, meist in Saarbrücken. Dort nimmt er Angebote wie Tagespflege wahr. Was ihn dabei stört: Die Nutzung von W-Lan ist oftmals kaum bis gar nicht möglich. Egal ob Online-Banking oder Zeitung lesen: Es gehe heute ja fast gar nicht mehr anders, auch im höheren Alter wolle man die Möglichkeiten des Internets nutzen. Doch teilweise gebe es nicht mal öffentlich zugängliche PCs oder wenn, dann nur mal einen Laptop für alle Bewohner. Da könne man dann beispielsweise auch nur die Spiele spielen, die auf den Rechnern bereits installiert sind.

Welche Dienste sie dort nutzen, könne er nicht genau sagen. In der Seniorenresidenz Gersheim, ebenfalls unter gleicher Trägerschaft, wisse er von einer Bewohnerin, dass sie regelmäßig per Internettelefondienst Skype kommuniziert. Nur teilweise nutzbar ist das Internet in der Seniorenresidenz am Staden unter Trägerschaft der Stiftung Langwied, einer kirchlichen Stiftung des bürgerlichen Rechts. Das erklärt Jörg Strauch, Heimleiter und Direktor der Geschäftsführung. In den 81 Appartments für betreutes Wohnen im Neubau gebe es ein neues Glasfasernetz. So könnten sich die Bewohner in jeder Wohnung problemlos und geschützt anmelden. „Im Altbau ist das Ganze problematisch“, erklärt Strauch. In dem in den 70ern errichteten Gebäude sei es wegen dem vielen Stahl und Beton schwer, die virtuelle Infrastruktur zu erneuern. „Uns ist das auch bewusst“, gibt er unumwunden zu. Da müsste man schon eher zu einem persönlichen USB-Internetstick greifen, um Zugang zum Internet zu bekommen. Bei den rund 130 stationären Bewohnern sei die Nachfrage jedoch „verschwindend gering“. Das sei im betreuten Wohnen natürlich anders, da dies auch „mehr oder minder die eigenen vier Wände“ seien.