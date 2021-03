Kunstprojekt : Eine riesige Kugel für die Biosphärenreservate der ganzen Welt

An der Wintringer Kapelle baut der Saarbrücker Künstler Martin Steinert derzeit öffentlich an einer großen, runden Holz-Skulptur. Man kann ihm dabei zuschauen und erfahren, was es mit dem Werk auf sich hat. Foto: Foto: Peter Michael Lupp/Regionalverband Saarbrücken

Kleinblittersdorf Der Bildhauer Martin Steinert arbeitet derzeit an der Wintringer Kapelle an einem Kunstwerk, dessen Entstehung 714 Gründe hat.

Wer dieser Tage am Kulturort Wintringer Kapelle vorbeikommt, kann Interessantes beobachten. Hier entsteht nämlich in aller Öffentlichkeit derzeit ein neues Kunstprojekt des Saarbrücker Bildhauers Martin Steinert.

Am Projekt beteiligt ist auch die Amateurschauspielgruppe „junge bühne auersmacher“, die parallel dazu in der Kirche Maria Heimsuchung in Auersmacher ein Modell der Skulptur „Weltenkreis Erde“ entwickelt, in das 714 Impulse des Wandels in eine bessere Welt öffentlichkeitswirksam eingewebt werden.