Zu Besuch im Atelier : Ihre Energie ist „unkaputtbar“

Das „Atelier Balance“ in Ottweiler gibt einen lebendigen Eindruck vom Schaffen der Künstlerin. Foto: Sibille Sandmayer

Wiebelskirchen/Ottweiler Kunst soll etwas vermitteln, und nicht nur gut aussehen. Das sagt die Künstlerin Margit Bauer. Wir haben sie in ihrem Atelier besucht.

Von Sibille Sandmayer

Der amerikanische Künstler Andy Warhol sagte einst über das künstlerische Schaffen: „Denke nicht an das Erschaffen von Kunst, sondern mach es einfach. Lass alle anderen entscheiden, ob es gut oder schlecht ist, ob sie es lieben oder hassen. Während sie sich darüber entscheiden, erschaffe noch mehr Kunst.” Diese Aussage könnte in ähnlicher Form auch von Margit Bauer aus Wiebelskirchen stammen, die ihre vielseitigen Kunstwerke in ihrer Galerie in Ottweiler ausstellt und verkauft. Denn die aus Bad Brückenau in Unterfranken stammende Künstlerin erschafft ihre beeindruckenden Skulpturen und Bilder aus einem Impuls heraus, ohne daran zu denken, wem sie gefallen könnten.

„Ich mache nur das, was mich aktuell beschäftigt. Wenn ich zum Beispiel einen Bericht über die Vermüllung der Meere lese, habe ich das Bedürfnis, etwas zu dem Thema zu gestalten. Kunst soll etwas vermitteln, nicht nur schön aussehen.“ Dabei ist der 70-Jährigen bewusst, dass sich kaum jemand eine Skulptur, die sozialkritische Hintergründe in so einer starken Form aufzeigt, in sein Wohnzimmer stellen würde. Aber das ist ihr nicht wichtig, Margit Bauer möchte ihre innere Welt zum Ausdruck bringen und das gelingt ihr in vielen verschiedenen Formen.

Nachdem sie zuerst eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe absolviert hatte, erlernte sie ihren Traumberuf als Möbeltischlerin. Danach studierte sie Kunstgeschichte an der freien Kunstschule in Zürich, Kunsttherapie und humanistische Pädagogik in Heidelberg und Siegen. Im Jahr 1976 zog es die Künstlerin der Liebe wegen ins Saarland und früh erkannte sie, dass sie ihre Art, Kunst zu erschaffen, an andere Menschen weitergeben will.

Viele Jahre arbeitete sie deshalb in einer Neunkircher Werkstatt für Menschen mit Behinderung und leitete eine Schreinerei in den Westpfalz-Werkstätten in Landstuhl. Seit dem Jahr 2003 ist die Künstlerin für die Lebenshilfe Neunkirchen als Kunstpädagogin tätig und seit Bestehen der Galerie Farbtupfer 2009 in Spiesen leitet sie fortwährend drei Malgruppen pro Woche. „Es gibt mir unglaublich viel, mit diesen Menschen zu malen und zu werken. Den Prozess mitzuerleben, wie jemand einen Ausdruck für seine Gefühle findet und dadurch sein Selbstwertgefühl steigert, macht mir unglaublich viel Spaß. Bei meinen Kursen gibt es kein richtig oder falsch, jeder darf sich ausprobieren und experimentieren. Alles passiert unkorntrolliert und ohne wirklichen Einfluss.“

In ihrem „Atelier Balance“ in Ottweiler gibt Margit Bauer auch Privatunterricht, um ihre Schüler gezielt und individuell fördern zu können. Am liebsten arbeitet die Wiebelskircherin mit Keramik, aber auch mit den Materialien Ton-Farbe und der Glastechnik Pate de Verr`e beschäftigt sie sich ununterbrochen. Dabei geht sie gerne bis an die Grenzen des Materials und auch darüber hinweg um zu sehen, wie weit man seiner Kunst gehen kann.

„Wenn mir jemand sagt: ‚das kann man nicht machen, das geht doch gar nicht‘, ist das für mich der größte Anreiz, genau diesen Weg auszuprobieren. Und wenn dann mal was nicht funktioniert, ist das auch nicht schlimm.“ Im Gegenteil: Die, in Bauers Augen, misslungenen Stücke dürfen in ihrem großen Garten Platz nehmen und fügen sich dort in ihre Kraftquelle, die Natur, ein.

Die Energie, mit der Margit Bauer ihre Werke erschafft, ist nach ihrer Aussage schier endlos und hat keine Ruhephasen. In ihren eigenen vier Wänden in Wiebelskirchen arbeitet sie mit Keramik und erschafft einzigartige Skulpturen, die sich mit gesellschaftskritischen und zeitkritischen Themen auseinandersetzen. In ihrem Atelier in Ottweiler wird Glas mit verschiedenen Techniken bearbeitet und bunte Bilder mit Acrylfarben erschaffen.

Die Künstlerin Margit Bauer mit ihrer Bergbau-Figur. Foto: Sibille Sandmayer

„EU aus dem Ruder“ heißt dieses Werk. Foto: Sibille Sandmayer