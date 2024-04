Telefon in Rilchingen-Hanweiler seit Monaten kaputt Kein Anschluss unter dieser Nummer

Diese Berichterstattung weckte die Aufmerksamkeit von Uwe Herrmann aus Rilchingen-Hanweiler: „Als ich den Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, man könnte die Namen austauschen, das wäre fast genauso.“ Gemeint ist ein ähnlicher Störungsfall, der seine Eltern betrifft. Harald und Bertha Herrmann (93 und 86 Jahre alt) wohnen direkt im Haus neben ihrem Sohn in der Saargemünder Straße. Am Morgen des 22. November 2023 mussten sie feststellen, dass ihr Telefon nicht mehr funktioniert. Uwe Herrmann nahm umgehend Kontakt mit der Telekom auf und erhielt die Auskunft, es liege eine Großstörung vor, von der neun Anschlüsse betroffen seien. Seine Nachfrage bei Ortsvorsteherin Erika Heit kann dies aber nicht bestätigen, man habe nichts von einer Störung in der Region gehört, erinnert er sich.