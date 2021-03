Kleinblittersdorf/Auersmacher : Junges Quartett bringt wieder Wohlklang in die Kirche

Dieses Quartett singt nach dem Auftritt in Kleinblittersdorf, wo dieses Bild entstand, am Sonntag live beim Radio-Gottesdienst in der Auersmacher Kirche (von links): Caterina Bur, Carina Peitz, Christian Bur, Raphael Petri. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf/Auersmacher Corona-Regeln verhindern ein Jahr lang Live-Auftritte. Nach der Mitgestaltung der Messe in Kleinblittersdorf sind die vier jetzt in Auersmacher zu hören.

Die Freude stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Caterina Bur, Carina Peitz, Christian Bur und Raphael Petri durften am vergangenen Sonntag erstmals seit mehr als einem Jahr wieder vor Publikum singen. Beim Gottesdienst in der katholischen Kirche in Kleinblittersdorf hatten die vier ihre Generalprobe. Sie sangen vor etwa 70 Menschen zehn Lieder und gestalteten so den Gottesdienst. Es war die Generalprobe für diesen Sonntag, wenn der Gottesdienst aus Auersmacher live im Radio (SR2) übertragen wird.