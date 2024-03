Spielplätze in Bliesransbach Bliesransbacher Kinder reden mit bei Spielplatz-Ausstattung

Auch die Kinder staunten nicht schlecht, als sie bei dem Treffen die Kataloge mit den Spielplatzgeräten durchblätterten. Ein in den Boden gelassenes Trampolin kostet ohne Montage 5000 Euro. „Ich habe die Vorschläge der Kids gesammelt, werde diese mit Daniel Schubert von der Gemeindeverwaltung Kleinblittersdorf auswerten und prüfen, was derzeit finanzierbar ist und was eventuell in ehrenamtlicher Eigenleistung montiert werden könnte. Auch hier gibt es leider Unterschiede in den Vorgaben“, sagt Weimerich. Wenn alles nach Plan läuft, sollen noch in diesem Jahr die ersten Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Gräfinthaler Straßen installiert werden. Und ein kleines bisschen Hoffnung gibt es auch für den Spielplatz hinter dem Schwesternhaus. Wenn Eigenleistung bei der Montage möglich ist, könnte dort wenigsten eine Schaukel oder eine Wippe aufgebaut werden.