Wegen Arbeiten am Bahnsteig in Hanweiler : Schienenersatzverkehr ab Kleinblittersdorf bis 1. April

Wegen Arbeiten am Bahnsteig in Hanweiler

Kleinsblittersdorf Die Deutsche Bahn hat ab Samstag, 27. März, Arbeiten am Bahnsteig in Hanweiler angekündigt. Deshalb können die Züge der Saarbahn bis 1. April nicht auf der DB-Strecke zwischen Kleinblittersdorf und Hanweiler fahren.

Von Kleinblittersdorf fahren die Busse montags bis samstags im Takt der Saarbahn und sonntags stündlich. Aufgrund einer Baustelle in Hanweiler können die Busse des Schienenersatzverkehrs nicht die Haltestelle vor dem Bahnhof anfahren, sondern halten an der Haltestelle am Kreisel in der Straße „In der Lach“.