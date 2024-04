Erfolgreiche Dreier-Führungsspitze Die Landfrauen feiern 60. Geburtstag

Besonders stolz sind die Landfrauen auf ihre beiden noch lebenden Gründungsmitglieder Luzia Niederländer und Marianne Müller. Luzia Niederländer ist mittlerweile 101 Jahre alt und sie ist der Grund, warum es die Landfrauen in Bliesransbach gibt. „Wir wollten damals einen Verein in Bliesransbach gründen, in dem sich die Frauen für den ganzen Ort engagieren konnten. Also bin ich von Haus zu Haus gezogen und habe die Frauen gefragt, ob sie mitmachen wollen. Die Begeisterung für die Landfrauen war von Anfang an groß“, erzählt Luzia Niederländer.