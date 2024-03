Verkehrssicherheit Poller in Hanweiler verhindern, dass französische Autofahrer falsch abbiegen

Ein mit 14 Sicherheitsbaken bestückter Fahrbahnteiler aus Plastik ist seit Freitag auf der B 51 in Rilchingen-Hanweiler (Regionalverband Saarbrücken) montiert. Er verhindert das Linksabbiegen vom Parkplatz vor den Supermärkten. „Super, das hatte ... genervt, wenn viele nach links in Richtung Sarreguemines abgebogen sind“, lautet ein Kommentar in den sozialen Netzwerken. In einem anderen heißt es: „Gute Idee, aber es sieht so aus, als würden die Leitschwellen etwa mittig zur Ausfahrt vom Parkplatz der Märkte enden. Ich würde nicht drauf wetten, dass nicht einige Schlauberger um diese Dinger einfach herumfahren.“