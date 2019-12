Neue Filiale in Saarbrücken : Commerzbank stärkt den Standort Saarland

David Schüler, Alwina Hassanzadeh, Julia Alexandra Biehl und Jenny Friese (v.l.) eröffneten am Donnerstag die neue Commerzbank Filiale. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Die Commerzbank startete am Donnerstag in der Landeshauptstadt mit einem neuen Konzept und einer „Flagship“-Filiale in die Zukunft. Alle Geschäftsbereiche, also sowohl die Zuständigkeit für die Privat- als auch die Unternehmenskunden, werden unter einem Dach in der Faktoreistraße zusammengefasst.

Zugleich wurde die alte Filiale in der Kaiserstraße aufgegeben. In der „Flagship“-Filiale, von der es jetzt bundesweit 21 gibt, arbeiten 50 Beschäftigte, gelten verlängerte Öffnungszeiten durchgehend von 9 bis 18 Uhr montags, dienstags und donnerstags sowie von 9 bis 16 Uhr mittwochs und freitags. Beratungstermine können auch außerhalb dieser Zeiten vereinbart werden.

Die „Flagship“-Filialen zeichnen sich durch einen offenen Empfangsbereich aus. Dort bekommt jeder Kunde ein Tablet, mit dem er sich in einer Lounge die Wartezeit verkürzen kann. Er soll so nicht nur minutengenau erfahren, wann er mit seinem Beratungswunsch an der Reihe ist, sondern sich in dieser Zeit auch über Bank-Angebote informieren oder aktuelle Nachrichten aus mehreren Medien abrufen können. Alleine für das Privatkundengeschäft sind 27 Berater zuständig. Für vertrauliche Gespräche stehen zwei „Beratungsinseln“ , acht Beratungsbüros sowie sechs weitere Beratungsplätze zur Verfügung.