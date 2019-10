Zwei Filialen fusionieren : Commerzbank schließt Filiale in Saarbrücken

Saarbrücken Die Commerzbank will in Saarbrücken eine sogenannte Flagship-Filiale eröffnen. Dazu wird die Filiale in der Faktoreistraße 4 mit der in der Kaiserstraße 25 verschmelzen, teilt das Unternehmen mit.

