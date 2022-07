Einbruch scheitert in St. Ingbert : Einbrecher musste draußen bleiben

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert Zwischen Samstagabend (9. Juli), 20.15 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.40 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Anwesen in der Fliederstraße in St. Ingbert einzubrechen. Dabei ging er die Hauseingangstür an, scheiterte dabei, richtete aber Schaden an der Tür im dreistelligen Bereich an.

