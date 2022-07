Einbruch in Rohrbach : Einbruch in Praxis in der Bahnhofstraße

In der Nacht zum Samstag (9.Juli) wurde in eine physiotherapeutische Praxis in der Bahnhofstraße in Rohrbach eingebrochen. Der Täter brach die Eingangstür zur Praxis auf. Gestohlen wurde nur ein geringer Bargeldbetrag.

Der Sachschaden an der Tür hingegen wird im mittleren bis oberen dreistelligen Bereich angesiedelt sein.