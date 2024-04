Bernhard Schick droht nun womöglich der nächste Ärger Ärztin an Brüste gefasst: Warum das Gericht den Homburger HNO-Chefarzt verurteilte

Bernhard Schick, der Chefarzt des Hals-Nasen-Ohren-Klinikums der Uniklinik in Homburg, verfolgte die Urteilsbegründung von Richterin Antje Sattler mit ruhiger Miene und verschränkten Armen. Soeben war er am Donnerstag vorm Amtsgericht St. Ingbert in zwei Fällen der sexuellen Belästigung an untergebenen Mitarbeiterinnen verurteilt worden. Das Urteil: 90 Tagessätze – ab 91 stünde eine Vorstrafe im polizeilichen Führungszeugnis.