Kommunalwahlen in St. Ingbert Die Liberalen schreiben die Digitalisierung groß

Die beiden vergangenen Jahre war die FDP nach eigener Einschätzung „so aktiv wie keine andere Partei“ in der Stadt. „Nicht nur thematisch sind wir bürgernah aufgetreten. Durch Aktivitäten wie Picobello, Infostände zu Männergesundheit und „Female Empowerment“ (Chancengleichheit für Frauen) und nicht zuletzt unsere Osterhasenaktion konnten wir wiederbeleben, was es heißt, politische Arbeit für die Bürger zu leisten“, so Brenner.