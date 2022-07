Polizei sucht Zeugen : Spaziergängerin findet gestohlenen Roller im Wald

St Ingbert Zwischen Samstagabend (9. Juli), 20.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15.15 Uhr, ist in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert ein blau-lilafarbener Roller gestohlen worden. Der unbekannte Täter hatte so am Schloss manipuliert, dass der Roller in Bewegung gesetzt werden konnte.

Das Fahrzeug wurde später von einer Spaziergängerin in einem nahegelegenen Waldgebiet zwischen St. Ingbert und Rentrisch aufgefunden. Dabei wurde festgestellt,, dass unter anderem das Wertfach des Rollers geöffnet und aus diesem Gegenstände entwendet wurden. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich.