Nur wenige Besucher Regen bei Frühlingsfest in St. Ingbert – ein Fahrgeschäft profitiert

Fast hätte man am Samstag meinen können, Wettergott Petrus liefere sich mit den Fahrgeschäften auf dem diesjährigen Frühlingsfest, das auf dem Marktplatz stattfindet, eine Art Wettkampf. War schon der Freitag mehr als regnerisch und hielt die Kirmesbesucher weitestgehend von einem Besuch auf dem Gelände vor dem Rathaus ab, so zeigte sich am Samstag der April mit seiner klassischen wechselhaften Wetterlaune.