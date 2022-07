Ortsrat Oberwürzbach : Oberwürzbach bekommt nun doch eine Packstation

Oberwürzbach Nach parteiübergreifender Zusammenarbeit im Ortsrat: Standort der neuesten Variante im Solarbetrieb wird neben der Oberwürzbachhalle sein.

Dialog und Beharrlichkeit zahlen sich mitunter aus. Thomas Meyer, Fraktionssprecher der SPD im Ortsrat Oberwürzbach hatte die Einrichtung einer Packstation in Oberwürzbach in den dortigen Ortsrat zur Diskussion und Beratung eingebracht, nachdem die Poststelle Ende 2020 ihren Betrieb eingestellt hatte. Die Ortsratsmitglieder sprachen sich fraktionsübergreifend für dieses Angebot in Oberwürzbach aus.

Die Möglichkeiten für eine Packstation sollte der Fraktionssprecher der SPD gemeinsam mit dem CDU-Ortsratsmitglied Robin Degel ausloten. Dazu fand dann auch ein vielversprechendes Treffen von DHL, Stadtverwaltung St. Ingbert, Ortsvorsteherin Lydia Schaar, Thomas Meyer und Robin Degel an dem favorisierten Standort am Parkplatz im Steckental statt. Allerdings kam dann im Sommer 2021 eine Absage von DHL, weil Oberwürzbach aufgrund seiner Größe und der umliegenden Angebote nicht ins DHL-Vertriebsschema passte. Doch Thomas Meyer nutzte seine guten Kontakte und blieb beharrlich dran; insbesondere, nachdem DHL zum Jahresende 2021 pressewirksam verkündet hatte, das Netz an Packstationen wieder deutlich stärker ausbauen zu wollen als bisher geplant und hierfür bundesweit 15000 Packstationen bis Ende 2023 in Aussicht stellte.

Auch die Ortsvorsteherin nahm aufgrund der Pressemeldung erneut Kontakt mit den Verantwortlichen der Deutschen Post AG in Frankfurt auf und verwies nochmals eindringlich auf den Bedarf in Oberwürzbach. Und zu Jahresbeginn 2022 kam der Anruf von Gilbert Schetting, Vertriebsmanager bei der Deutschen Post AG, der eine Packstation für Oberwürzbach „im Gepäck hatte“. Deshalb gab es einen Ortstermin am möglichen Standort zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Oberwürzbachhalle, wo auch die technischen Rahmenbedingungen für den Betrieb einer Packstation gegeben sind. Allerdings musste Schetting bereits wenige Tage später die Zusage zurücknehmen. Nach erneuter Intervention in Frankfurt kam aber dann doch die endgültige Zusage, und das Vorhaben kann am Standort neben der Oberwürzbachhalle zu einem guten Ende kommen. Hier kann dann kurzfristig eine Packstation der neuesten Variante im Solarbetrieb eingerichtet werden zum An- und Abliefern von Paketen. Dazu werden nunmehr noch die rechtlichen Vertragsbedingungen mit der Stadtverwaltung St. Ingbert abgestimmt, um dann zeitnah den Betrieb aufnehmen zu können. SPD-Fraktionssprecher Thomas Meyer, CDU-Fraktionsmitglied Robin Degel und Ortsvorsteherin Lydia Schaar freuen sich über das alternative Angebot einer Packstation in Oberwürzbach: „Die Beharrlichkeit unserer Arbeit und die regelmäßige Kommunikation mit den Verantwortlichen haben uns die Packstation nach Oberwürzbach gebracht. Hier können Pakete aufgegeben und angeliefert werden. Das ersetzt zwar nicht unsere Poststelle – ist jedoch die einzig machbare Alternative. Wir bedanken uns bei allen, die den Prozess mitbegleitet und uns in unserem Anliegen unterstützt haben.“