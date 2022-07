Kultbier bleibt erhalten : Becker Bier Buwe freut das neue Design der Stubbi-Flasche

St. Ingbert/Homburg Das bekannte und beliebte Becker’s Bier startet mit neuem Design nach dem Sommer (). Exklusiv hat die Brauerei Karlsberg das neue Design einer fachkundigen Jury, den Becker’s Bier Buwe Rohrbach und Oberbürgermeister Ulli Meyer, der digital zugeschaltet war, in Homburg vorgestellt, wie die St. Ingberter Stadtverwaltung jetzt berichtet.

Marketingleiter Andreas Oster und Daniel Steis, nationaler Verkaufsleiter Deutschland, begrüßten die St. Ingberter Delegation. Mit dem neuen Design wirkt die Brauerei dem Gerücht entgegen, dass die Bier-Traditionsmarke vom Markt verschwinden würde. Im Gegenteil: Die Marke soll mit dem neuen Design gestärkt und noch populärer werden. An über 160 Zapfhähnen wird das Bier im Saarland ausgeschenkt und das nicht nur in der Geburtsstadt des Becker’s Bieres in St. Ingbert.