St Ingbert : Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf eine Katze

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert Am Samstagmittag wurde bei der Polizei St. Ingbert rein juristisch eine Sachbeschädigung und tatsächlich ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz beanzeigt. Demnach wurde die Katze der 28-jährigen Geschädigten aus der Nationalstraße in St. Ingbert, wohl im besagten Bereich oder in der näheren Umgebung, durch einen bislang unbekannten Täter mit einem Luftgewehr angeschossen.

Ein entsprechendes Projektil musste dem Tier bei einem Tierarzt aus der Schulter entfernt werden. Ob die Katze bleibende Schäden davongetragen hat, steht noch nicht fest. Für den Moment hat die Katze nach Angaben der Halterin den Eingriff gut überstanden. Die Tatzeit muss innerhalb der vergangenen Tage liegen. Einen genauen Tatzeitraum konnte die Geschädigte nicht benennen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.