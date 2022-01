Einbruch in St. Ingbert : Sachschaden durch Einbrecher

Foto: dpa/Monika Skolimowska

St Ingbert Zwischen Samstagmittag (15. Januar) 12 Uhr und dem frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Reinhold-Becker-Straße in St. Ingbert-Mitte eingebrochen. Der Täter machte nicht nur Beute, sondern richtete auch erheblichen Sachschaden an.

