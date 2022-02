Polizei schnappt Einbrecher : Polizei nimmt Einbrecher fest

St Ingbert Am Dienstagmorgen (8. Februar) haben Einsatzkräfte der Polizei einen mit Haftbefehl gesuchten 20-jährigen Mann in St. Ingbert festgenommen. Der Mann soll für mehrere Einbrüche im Januar in St. Ingbert verantwortlich sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken