Chöre aus Hassel und Herbitzheim singen mit Spaß Letzter Schliff für die Lieblingsstücke

Am Tag ihres Auftritts am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr werden die Sängerinnen und Sänger des Gesangverein Hassel 1881 vier Monate Proben hinter sich haben, deren Ziel es ist, ihre Lieblingsstücke vor Publikum zu präsentieren. Wir besuchen kurz vor dem großen Tag eine Probe in der Alten Schulturnhalle in Hassel, dem Ort, wo die Hasseler gemeinsam mit dem Gesangverein Herbitzheim auch auftreten.