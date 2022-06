Einbrüche in St. Ingbert : Zwei Einbrüche am Wochenende in St. Ingbert-Mitte

Foto: picture alliance / dpa/Jan Woitas

St Ingbert Die Polizei meldet zwei Einbrüche in St. Ingbert. Zwischen Pingstmontagabend (6. Juni) und Dienstagmorgen, 7.35 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte im Bereich der Fußgängerzone in der Ludwigstraße in St. Ingbert-Mitte eingebrochen.

Der oder die Täter brachen mehrere Geldautomaten auf und entwendeten aus diesen Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich.

Zwischen vergangenen Freitag (3. Juni, und Dienstagmorgen, 5.40 Uhr, sind bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Straße Am Güterbahnhof in St. Ingbert-Mitte in Gebäude eingebrochen. Sie entwendeten dort mehrere Werkzeuge sowie größere Mengen an Kupferkabel. Zum Abtransport müsste ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Der geschätzte Gesamtschaden befindet sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Gegenwärtig geht die Polizei von mehreren Tätern aus.