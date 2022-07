Ortsrat Oberwürzbach : Drei schöne Tage in Schauenstein

Eine Gruppe von Oberwürzbachern vor dem Schloss in Schauenstein. Foto: Nicole Wölflinger

Oberwürzbach/Schauenstein Eine recht starke Delegation aus Oberwürzbach feierte das Wiesenfest und 800-jährige Jubiläum ihrer Partnerstadt in Oberfranken mit.

Die Oberwürzbacher Partnerstadt Schauenstein in Oberfranken feierte Anfang Juni im Rahmen des Wiesenfestes ihr 800-jähriges Bestehen. Mit einer starken Delegation nahmen die Oberwürzbacher an den Feierlichkeiten der Freunde in Schauenstein teil und repräsentierten Oberwürzbach als Partnergemeinde bei den offiziellen Anlässen. Der Ortsrat stiftete eine Bank zum Jubiläum mit Glückwünschen der Freunde aus Oberwürzbach.

Am Freitagmorgen ging es pünktlich um 7 Uhr im Bus Richtung Schauenstein. Nach zwei Zwischenstopps und ein paar kleineren Staus, kam die Gruppe am Nachmittag im Hotel in Wölbattendorf an und hatte pünktlich zur Eröffnung der Feierlichkeiten im Festzelt in Schauenstein Platz genommen. Nach dem Fassbieranstich durch den Bürgermeister der Stadt, Florian Schaller, verbrachte man einen geselligen Abend im Zelt, kam mit dem ein oder anderen Schauensteiner ins Gespräch und tauschte Erinnerungen aus. Der Samstag stand zunächst im Zeichen der Erkundung der Umgebung. Bei bestem Wetter steuerte die Gruppe den Untreusee in Hof und das Deutsch-Deutsche Museum im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth an.

Bevor am Spätnachmittag ein historisches Schauspiel auf der Kirchentreppe in Schauenstein die „Geburt“ der Stadt Schauenstein nachstellte, lernten die Oberwürzbacher einiges über ihre Partnerstadt bei einer Führung durchs Schloss, das Heimat- und das Feuerwehrmuseum. Den Abend ließ man wieder bei einer zünftigen Maß und Musik im Festzelt ausklingen.