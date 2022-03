Polizei sucht Zeugen : Schaden von mehreren Tausend Euro: Einbrecher brechen Fenster in St. Ingberter Einkaufsmarkt auf

Schaden von mehreren Tausend Euro: Einbrecher brechen Fenster in St. Ingberter Einkaufsmarkt auf

St. Ingbert Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag das Fenster eines Einkaufsmarktes aufgebrochen. Das Diebesgut konnte wieder gefunden werden, die mutmaßlichen Täter, die erheblichen Sachschaden hinterließen, jedoch nicht. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in St. Ingbert eingebrochen. Das teilt die Polizeiinspektion St. Ingbert mit.