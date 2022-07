Ortsrat St. Ingbert-Mitte : Am Grubenwanderweg wird der Floriansbrunnen neu verkleidet

Im Jahr 2006 hatte die der Alterswehr der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert den Floriansbrunnen restauriert. Foto: Kerstin Keller

St. Ingbert Die Stadtverwaltung hat in der jüngsten Sitzung des Ortsrats St. Ingbert-Mitte angekündigt, den sogenannten Floriansbrunnen gegenüber dem Hundedressurplatz in der Rothell sanieren zu wollen. Die Ortsvorsteherin hatte darauf hingewiesen, dass an dem Brunnen die Platten der Mauerverkleidung an der Rückwand großflächig abfallen würden.

Die Verwaltung bestätigte, dass sich die Fassadenverkleidung zu lösen beginne. Gemeinsam mit dem Baubetriebshof seien der Brunnen inspiziert und die Entscheidung getroffen worden, ihn nochmal zu restaurieren. Die Restaurierung werde vom Baubetriebshof ausgeführt. Die zu erneuernden Platten seien aber etwas spezieller und deshalb nicht sofort verfügbar. Sobald das erforderliche Material vorhanden ist, soll mit den Arbeiten begonnen werden. Diesem Vorgehen stimmte der Ortsrat einstimmig zu.