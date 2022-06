Ortsrat St.Ingbert-Mitte : Am Wombacher Weiher soll alles bleiben, wie es zur Zeit ist

Am Wombacher Weiher soll alles bleiben, wie es zur Zeit ist

Auf dem naturnahen Soielplatz am Wombacher Weiher soll sich nichts ändern. Foto: Jung/Cornelia Jung

St. Ingbert Auf Anregung von Felix Derschang (CDU) diskutierte der Ortsrat St. Ingbert-Mitte über eine mögliche Aufwertung des Wombacher Weihers als Drehkreuz für Wanderer, Jogger, Biker und Familien. Derschang sah das Naherholungsziel als „stiefmütterlich behandelt“, monierte die Brandruine der ehemaligen Schutzhütte und wollte den 2014 nahe dem Weiher bestehenden naturnahen Spielplatz neu hergerichtet sehen.

Die folgende Debatte ergab jedoch: Am Wombacher Weiher lässt man wohl besser alles wie es ist. So berichtete Ortsvorsteherin Irene Kaiser aus Gesprächen mit Vertretern des Angelsportvereins (ASV) St. Ingbert. Die Anglern wollen keinen neuen Spielplatz und hatten Mühe genug, die Kosten des Abrisses der Brandruine zu stemmen. Zudem sind die Flächenverhältnisse am Wombacher Weiher schwierig. Bei Wiesen und Wald haben der ASV und der Saarforst die größten Anteile, der Stadt gehört nur eine kleine Fläche. Die Verwaltung warnte zudem aus Haftungsgründen vor irgendwelchen Experimenten mit den naturnahen Spielplatz.