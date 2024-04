Kommunalwahlen St. Ingbert Für die Unabhängigen bleibt Baumwollspinnerei großes Thema

„Politik mit und für die Menschen in unserer Stadt“, mit diesem Slogan werben die Unabhängigen in St. Ingbert für sich. Als kleine politische Gruppierung treten sie bei den Kommunalwahlen am 9. Juni für den Stadtrat und den Ortsrat Mitte an. 2019 hatten sie sich auch um Plätze in den Ortsräten Rohrbach und Hassel beworben.