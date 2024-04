Handball HC erhält das Fünkchen Meisterhoffnung

„Wir haben auch das zweite Spiel der Saison gegen den designierten Meister zu unseren Gunsten entschieden. Und wir haben verhindert, dass die Saarlouiser in unserer Halle vorzeitig die Meisterschaft feiern. Das war natürlich ein Spiel ganz nach unserem Geschmack“, sagt Philipp Forster, der Spielertrainer des Handball-Saarlandligisten HC St. Ingbert-Hassel. Der Tabellenzweite musste gewinnen, um seine Titelchance zu wahren. Und er lieferte am Samstag in der heimischen Rohrbachhalle in Rohrbach vor knapp 100 Zuschauern ab. Der HC St. Ingbert-Hassel bezwang den Spitzenreiter HG Saarlouis II mit 27:22 (14:14).