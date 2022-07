Bürgerservice-Center St. Ingbert : Jetzt können im Rathaus Passfotos gemacht werden

St. Ingbert Im Bürgerservice-Center (BSC) im St. Ingberter Rathaus ist ein Fotoautomat installiert worden. Hier können Bürgerinnen und Bürger die biometrischen Fotos erstellen lassen, die für alle amtlichen Ausweise erforderlich sind.

Die Frage, wo man in St. Ingbert an Passfotos für offizielle Ausweispapiere herbekommt, hatte sich spätestens Mai dieses Jahres gestellt. Denn damals kündigte mit Foto Hofra in der Rickertstraße das letzte von ehemals fünf Fotogeschäften in St. Ingbert die Ladenaufgabe an. Pass- und Bewerbungsfotos waren zuvor eine zentrale Dienstleistung dieses Fotogeschäfts.