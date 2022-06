Ortsrat St. Ingbert-Mitte : Anti-Raser-Maßnahmen in der Wohlshohlstraße werden geprüft

Die Passage in der Wolfshohlstraße in St. Ingbert soll nach wie vor an der Christuskirche durch Blumenkübel verengt werden. Foto: Elmar Müller

St. Ingbert Der St. Ingberter Ortsrat hat sich jetzt auf Antrag der Grünen nochmals mit der geplanten Verkehrsberuhigung in der Wolfshohlstraße befasst. Bereits im Juni 2020 hatte in dieser Durchgangsstraße ein Ortstermin mit Ortsratsmitgliedern, Anwohnern und Vertretern der Verwaltung stattgefunden, der die Probleme mit dem Autoverkehr verdeutlichte, schilderte nochmals die Ausgangslage.

Seither ist aber nichts mit Blumenkübeln passiert. Stattdessen gab es mehrere Einsätze der Geschwindigkeitsanzeigetafel (Smiley) und Geschwindigkeitskontrollen in der Wolfshohlstraße. Die Messungen bestätigten den früheren Befund: In der Straße wird oft zu schnell gefahren, insbesondere im Lkw-Verkehr. Dass noch nichts geschehen sei, begründete die Stadtverwaltung gegenüber dem Ortsrat weiterhin so: Es müsse in Abstimmung mit dem Ingenieurbüro nochmals geprüft werden, ob die vorgesehenen Maßnahme den gewünschten Erfolg brächten. Der Ortsrat beschloss nun Folgendes: Erst wird abgewartet, ob die Fachleute grünes Licht für die Tempobremsen in der Wolfshohlstraße geben. Sollte das der Fall sein, soll umgehend eine Testphase mit auf der Fahrbahn stehenden Blumenkübeln erfolgen. Irene Kaiser: „Zwei Betonkübel hat man ja schnell wieder weggeholt.“