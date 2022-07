Ortsrat St. Ingbert-Mitte : Der Ortsrat gibt Riesen aus Holz in Auftrag

Kettensägen-Künstler, wie hier Andreas Müller, werden bei Sengscheid Figuren schnitzen. Foto: Erich Brücker

St. Ingbert An das Kettensägen-Event, das am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, auf der Wiese rund um die Ingobertus-Statue am Ortseingang Sengscheid stattfinden wird, hat Ortsvorsteherin Irene Kaiser am Dienstagabend in der Sitzung des Ortsrates St. Ingbert-Mitte erinnert.

Dort haben Interessierte auch die Möglichkeit, ganz persönliche Holz-Statuen schnitzen zu lassen. Laut Kaiser gibt es nun die Idee, dass auch die Ortsräte in der Mittelstadt eine Bestellung bei den Kettensägern in Auftrag geben. Und zwar für eine Holzfigur, die auf den St. Ingberter Sagenwegen aufgestellt werden soll. Im Ortsrat wurde hierfür einstimmig der Riese Kreuzmann ins Auge gefasst, der am Stiefel seinen Platz finden soll. Die 2000 Euro für die Figur kommen aus den Verfügungsmitteln des Gremiums. Der Riese soll aus Eichenholz geschnitzt werden und so groß sein, dass ihn zwei Kettensägen-Künstler erstellen müssen. Für das Speed-Carving-Event wird nach Angaben der Ortsvorsteherin auch ein Ingo-Sonderverkehr eingerichtet, der die Parksituation vor Sengscheid entlasten soll. Interessenten für weitere individuelle Holzfiguren können sich bei Andreas Müller, Tel. (0 68 97) 26 56 oder muellerundkamp@t-online.de melden.