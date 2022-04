Kolumne Unsere Woche : In Schubladen gedacht

Über eine Schublade, eine Schranke und Schmidts Sidekick.

Um den Knoten im Kopf zu entwirren, dringen wir in die Wirren eines Konflikts vor, der sich in einer anderen Schublade zuträgt, in anderen Dimensionen abspielt: in kommunalpolitischen Dimensionen. Der bereits berüchtigte Streit um die Schranke auf dem Schleichweg zwischen Webenheim und Zweibrücken – er geht in die nächste Runde. Mit einem Punkt-Sieg für einen Schranken-Nihilisten. Ein Nicht-Fan nahm sich nun der Schranke an, setzte sie außer Betrieb noch bevor sie in Betrieb genommen werden konnte. Die Schranke wurde sozusagen in die Schranken verwiesen, absichtlich in die falsche Richtung gedrückt. Die Scharniere sind hinüber, eine Befriedung der Affäre Schranke ebenfalls.