Mundart-Kolumne für St. Ingbert Dengmerd macht ebbes her

So e Proschbeggd hääschd deshalb Fleijer, weil er hinnerher gääre in der Geeschend erummflied. Obwohl mer das handliche Babier, denne klääne Bruder vumm Handzeddel, joo eichendlich gudd in e Tasch eninstegge kann. Unn der sogar passgenau in e Briefumschlaach eninngehd. Wo mer ne dann an die Auswärdische verschigge kann, dass die mool siehn wie scheens in Dengmerd iss.

Ganz friejer hadd mer zu so ebbes Leporello gesaad. Genennd noo dem Diener vumm Don Giovanni, wo die amurööse Eroberunge hadd misse bilanziere, midd denne sei feiner Herr gestrunzd hadd. Was nidd die feine Art war. Apropos: De Fleijer hadd aach e aanreechendes Moddo, wo haargenau uff Dengmerd passe duud: Charme, Kultur, Lebensart.

Weil joo bekanndlich die Dengmerder Luffd, also es sogenennde Flair, schunn seid Menschegedenke sosesaan kulduurgeschwängerd iss. Wesweeje mir aach die heimlich Kulduurhaupdstadt sinn. De Dengmerder an sich iss iwwerhaupd den Genüssen des Lääwens nidd abhold. Wozu joo aach die Esskulduur geheerd. Die wo jedds sogar in Rohrbach middeme Stern belohnd worr iss.

Es bekannde „saarvoir vivre“, wo mer nidd alles so eng siehd unn der Deewiese huldischd: „Lääwe unn lääwe losse“, das duun mir hie kwaasi schunn midd der Muddermilch insauche. Unn wann dann aus hissdoorische Restbestände noch e kräffdischi Prise bajuwaarischer Gemiedlichkääd dezukummd, doo kammer denne, wo nidd in der gliggliche Laache sinn, schunn mool de Mund wässrisch mache midd soome Faltbladd.