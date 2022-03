Kolumne apropos : Die Gier nach dem flüssigen Gold

Dass Gold wertvoll und selten ist, das weiß jedes Kind. Nicht nur, weil es in vielen Märchen eine zentrale Rolle spielt, beispielsweise beim tapferen Schneiderlein oder bei der guten Frau Holle. Auch in zahlreichen Sprichwörtern werden wir von Kindesbeinen an darauf gedrillt, dem Edelmetall einen ganz besonderen Stellenwert zuzuschreiben.