Mundart-Kolumne für St. Ingbert So gudd wie gebongd

Wann dann noch de Ausweis unn de Fiehrerschein dezukommd, iss die Brieftasch ball se klänn fier die all.

Am praggdischde iss joo so e Plassdiggdääl, wammer doodemidd – Simsalabim – im Subbermarkt sei Rechnung begleiche kann. Es iss nadierlich e klääner Hooke debei. Nämlich, dass genauso bliddsaardisch de Betraach vumm eichene Kondo verschwind. Ohne dassmer sich vunn seinem sauer verdiende Geld perseenlich verabschiede kann.

Awwer zum Gligg gebbds joo aach noch die Kunnekaarde, woomer sogar noch ebbes serigg krien kann. Wammer nämlich genuch Treujepunkde hadd. Mei Freind Schorsch hadd neilich, wiese ne gefrood hann, ob er die sammeld, gesaad: Doo muss ich erschd mool mei Fraa frooe. Das Ganze diend nämlich der sogenennde Kunnebindung. Wammer dann nämmlich irjendwo annerschd innkaafe gehd, iss das ball so schlimm wie wammer nääwenaus gehd.

Jedds hannse in Dengmerd e ziemlich fiffischi Idee gehadd. Doo gebbds jedds e sogennendi Middarbeider-Kaard. Wo in de Firme all die krien, wo besonnerschd aangenehm uffgefall sinn. Unn midd der Kaard kinne se dann denne Betraach in de hiesische Geschäffde innleese. Unn zwar, sosesaan als Sahnehäubsche, ganz steijerfrei. Schunn länger gebbds joo e Stadtgutschein unn doo merkt mer, genau wie beim Bonus, schunn sprachlich, dass das e prima Sach iss. E Winn-Winn-Sidduazion, wie mer so ebbes heid nennd. Weil die Geschäffdsleid in Dengmerd aach devunn proffidiere. Odder wie mir Frankofiele saan: Ende gudd – alles bong!