Kolumne für St. Ingbert Der schönste Platz ist schon besprüht

In St. Ingbert ist geschehen, was viele von Anfang an befürchtet haben. Die neue Lärmschutzwand der Bahn werde anonyme Farbschmierer und Sprühkünstler magisch anziehen, war von Anfang an immer auch ein Thema, wenn bei Politikern und Bürger von den Wänden entlang der Bahn die Rede war. Und kaum waren die erste grau-weißen Wände aufgestellt, markierte sie an der oberen Blieskasteler Straße tatsächlich bereits das erste Sprühgekritzel. Richtig aufsehenerregend ist allerdings jenes farbige, meterhohe Schriftzeichen, das inzwischen die Schutzwand vor dem Bahnhof ziert. Unübersehbar ist dieser Testplatz für die kunstempfindenden Geschmacksnerven top gewählt, eine Trophäe und Triumph für den oder die Graffitologen. Alle Bahnfahrer passieren ihn, alle Fußgänger und Buskunden blicken auf ihn, alle Autos und Zweiräder umkurven ihn.