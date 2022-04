Kolumne Unsere Woche : Ja-Wort, Nein-Wort und H-Worte

Über einen Meister des Mmmmmm, das braune Blau und ein ausgleichendes Jein.

Hätte man doch kostenloses Saatgut – wie es in Mandelbachtal Bürger zur Aussaat von Blühwiesen erhalten. Würde das helfen? Nein, den Landwirten nicht und ja, an anderer Stelle wohl.

In Oberwürzbach ohnehin, ist „Regen alles andere als Segen“ – so die Überschrift des Berichts über das Ortsratsthema Hochwasserschutz. Das Problem ist womöglich gar hausgemacht: Teils wurde zu nah am Wasser gebaut. Harry Scheer, Gewässer-Experte beim Umweltministerium kommentierte es so: „Der Bürger muss nix tun, aber vieles lassen.“