Kolumne Unsere Woche : Sechs Saarpfälzer und ein Haushalt auf einem Zettel

Vom Verzicht anderer, der Schuld anderer und dem Verdichten wiederum anderer.

Am Anfang war ziemlich Ruhe. Dann kamen die Wähler und mit ihnen der Umsturz. Ergebnis: Eine neue stärkste Kraft im Saarland, sechs Saarpfälzer im Landtag. Die Wahl ist um, und ist es nicht.

Den Verzicht leisten andere. Die Stadt Blieskastel ersparte sich vorübergehend einen Hinweis auf eine Vollsperrung in Ballweiler. Die Anwohner fielen aus allen Wolken. Auf der Erde tragen Schuld, glücklicherweise, stets andere.

Es hakte an der Kommunikation zwischen Fachfirma und Verwaltung. Hilft die Fahrt im „Articulation Train“? Anmerkung der Redaktion: Name einer Komposition von Bert Appermont, gespielt auf dem Konzert im Europäischen Kulturpark.

Es wäre zumindest von der Straße auf die Schiene gewechselt. Sollte das nicht genügen – auch auf der Schiene kommt es bekanntlich in reizender Beständigkeit zum Totalausfall – gibt es Kommunikationsprofis.

Solche Profis schaffen es, Inhalt so sehr zu verdichten – Kraus würde sagen: „E Dichter“ –, dass am Ende nicht nur sechs Saarpfälzer in den Landtag passen. Nein, dann passt ein ganzer Haushalt auf einen winzigen Zettel. Landrat Theophil Gallo ist Kommunikationsprofi. Zum Pressegespräch brachte er genau einen Zettel.