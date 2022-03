Kolumne Apropos : Wir hatten, was wichtig ist

Vom Verlust unsichtbaren Wertes.

Was wirklich wichtig ist, spürt man, wenn es verloren geht. Verlust führt vor Augen, was der Mensch nicht missen will. Wer einen geliebten Menschen verliert, weiß, dass er denjenigen nicht mehr halten kann. Wer wertvolles Gut verliert, weiß, dass er es nicht mehr hat. Verlust führt vor Augen, was fehlt.