Awwer mer saad das hald so, wann aus de Knoschbe an de Zweiche griene Blädder rauskumme. Im Geejesadds doozu iss midd dem Ausdrugg Blädderwald nidd, wie mer vielleichd menne kinnd, e forschdwertschaffdliches Fänomeen gemennd. Doodemidd bezeichned mer flabbsisch die Gesamthääd vunn de Presseerzeichnisse.

De Vorläufer vunn der Zeidung, wo se hie lääse, hadd joo vor zirka 200 Johr mool „Saarbrücker Intelligenzblatt“ gehiesch. Doo war vunn kinschdlicher Intelligenz odder vunn KI noch längschd kää Redd. Was mir bei dem Ausdrugg uffgefall iss, dasse doo mool ausnahmsweis nidd de englische Ausdrugg verwenne. Ich vermuude mool, weil die meischde ihr Probleme hann, fier das Wort „artifischl“ ausseschwäddse.

Was e Bladd Babier aangehd, doo iss das joo in Grund nix anneres wie e besonnerschd dinn geschniddenes Stigg vumme Baam. Kurioserweis hadd die Maschien, wo mer denne demidd schneid, aach e noch Sägebladd. Wo mer aach vumme Bladd schwääds, das iss beim Kaardspiele. Wo fier die Skatbrieder es heegschde der Gefiehle iss, wannse e besonnerschd unnschlaachbares uff der Hand hann. Unn in der Musigg, wo mei Freind Schorsch joo im Bloosorcheschder spielt. Wie doo de Dirigend gesaad hadd, dasse jedds ebbes vum Bladd spiele, hadd de Schorsch nur dumm geguggd. Unn ich hann widder mool heffdisch de Kobb schiddele misse iwwer sovill Begriffsstuddsischkääd. Wieso dann, hadder sich verteidischd. Ich kann doch nidd all Komponischde kenne.