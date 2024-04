Tägliche Kolumne Wahrlich ein Schnäppchen

Wie kannst du da widerstehen, wenn die Ersparnis sogar mehr als fünf Sechstel beträgt? Drei Bände à 43,5 x 61 Zentimeter, zusammen 822 Seiten, 791 Abbildungen, handgebunden in weißes Kalbsleder, limitiert auf 1999 Exemplare, davon nur 600 auf Englisch, 27 (!) Kilogramm (die Baumwollhandschuhe inklusive, nur der Vollständigkeit halber erwähnt). „Der unglaublichste Bildband der Welt“ ist wohl keine Übertreibung. „Gigantischer, atemberaubender und beeindruckender geht es nicht“, heißt es in der Beschreibung. Das Objekt ist die Sixtinische Kapelle im Vatikan, deren Fresken im Maßstab eins zu eins abgebildet sind. So detailliert hat man dieses großartige Werk Michelangelos noch nie gesehen.