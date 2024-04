Kolumne für St. Ingbert Abstimmung in geschlossener Gesellschaft

Doch die Geschäftsmäßigkeit der Sitzung war gleichzeitig schon übertrieben. Das wurde vor allem deutlich, als sich Reporter nach Ende des öffentlichen Teils unter den zwei Handvoll Bürgern, die die halbstündige Sitzung auf der Galerie im Sitzungssaal verfolgt hatten, nach den Motiven für ihr Interesse umhörten. Denn es war in der Tagesordnung kein Aufreger zu erkennen, der Zuhörerinteresse sofort erklärt hätte. Unter den Angesprochenen wurde schnell klar, dass einige gerade Opfer von Begriffsverwirrung geworden waren. Von einer geschlossenen Abstimmung, mit der etliche der zuvor in aller Kürze aufgerufenen Tagesordnungspunkte überschrieben waren, hatte keiner der Befragten eine Vorstellung. Dass über Themen, die im zuständigen Ausschuss behandelt und einstimmig beschlossen worden sind, im Stadtrat ohne Aussprache abgestimmt wird, war ihnen komplett neu. So blieb für einen St. Ingberter die Frage offen und unverständlich, wie es auf dem Gelände des ehemaligen Hallenbades weitergeht. Und eine Seniorin rätselte an gleicher Stelle darüber, ob nach der „Billigung des Durchführungsvertrages und Satzungsbeschlusses“ dort die von ihr erhoffte Seniorenwohnung mit betreuten Wohnen entstehen kann. Und ein Rohrbacher fuhr ohne die erwarteten Erkenntnis nach Hause, ob nach Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Austraße dort eine Sackgasse gebaut wird oder nicht. Eine andere Bürgerin wiederum hatte sich sogar zum Verfolgen der Stadtratssitzung entschlossen, um herauszufinden, wie der OB und der Stadtrat so ticken. Sie hatte sich dafür einen denkbar schlechten Abend ausgewählt. Der neue Stadtrat muss nicht streitbarer werden, aber in jedem Fall etwas bürgerfreundlicher.