Kolumne Apropos : Über Abkürzungen auf Abwegen

Foto: Robby Lorenz

Auf welche wundersame lange Reise drei Abkürzungen schicken können. Das beschreibt ein SZ-Redakteur.

Führen Abkürzungen auf Umwege? Die Antwort gibt es hier, zunächst aber drei Abkürzungen: IUCN (Weltnaturschutzunion), noch kürzer ist der DMB (Deutscher Mieterbund) und gleichsam kurz der DJV (Deutscher Journalisten-Verband).

Die Reise im Auftrag der IUCN beginnt am IU, der Internationalen Hochschule in Erfurt. Der IC (Intercity) Zug am nahen Bahnhof fährt nicht, und die Internetsuche mit der einfachen Frage „wohin“ verweist auf die indische Seite woh.IN (Internetadresse Indiens). Zum Glück beherrschen andere Wartende das persönliche Gespräch, eine Form der UC (Unified Communications, vereinheitlichte Kommunikation).

Nachdem auch noch erklärt ist, dass in der IUCN anders als in den UN (United Nations, Vereinte Nationen) nicht Staaten, sondern in der Regel Ministerien Mitglied sind, kommt die verdutzte Antwort: „Ich dachte schon, das CN (Länderkürzel China) der Abkürzung steht für China.“

Soweit, so unklar. Im Zug macht der Reisende Bekanntschaft mit einem angetrunkenen Vertreter des DMB, der freimütig von seinen Einkäufen im DM (Drogerie-Markt) erzählt. Wie (fast) immer, kommt die DB (Deutsche Bahn) mit Verspätung an. Weil der Anschlussbus in dem verlassenen Einseelen-Dorf garantiert verpasst ist, fragt der Reisende einen Bauern nach einer Abkürzung. Daraufhin nimmt der Bauer den Reisenden bereitwillig auf einem grünen MB-trac (Mercedes Benz Traktor) mit.

Es sollte noch erwähnt werden, dass wir nur Kunde von dieser höchst ungewöhnlichen Reise haben, da der Reisende Mitglied im DJV (Deutscher Journalisten-Verband) ist, seine Chronisten-Pflicht als solche sieht und auf allen Abkürzungen fleißig schrieb. Während der holprigen Fahrt über Feld und Wiese bleibt dem Reisenden wenigstens Zeit für DV (Datenverarbeitung).