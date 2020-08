Entsorgung in Homburg : Grüngut in der Neuen Industriestraße abgeben

Homburg Die Stadt Homburg rät den Bürgerinnen und Bürgern, bei der Baumschnitt-Entsorgung das Wertstoffzentrum zu meiden.

Der Baubetriebshof der Stadt Homburg macht einmal mehr darauf aufmerksam, dass die Abgabe von privatem Grüngut in der Regel sehr bequem und ohne Wartezeiten an der Annahmestelle in der Neuen Industriestraße möglich ist. Beobachtet würden gerade am Wertstoffzentrum am Zunderbaum immer wieder Autofahrer, die lediglich Grüngut abgeben wollen. Dies sei am Wertstoffzentrum aber fast immer mit längeren Wartezeiten verbunden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.