Homburger Hotelier und Politiker : Trauer um Joachim Jann

Homburg Hotelbetreiber, Gastronom und Politiker im Alter von 66 Jahren gestorben.

Der Homburger Hotelier, Gastronom und Kommunalpolitiker Joachim Jann ist tot. Der Inhaber des Hotels Stadt Homburg verstarb in der vergangenen Woche im Alter von 66 Jahren. Jann führte das Vier-Sterne-Haus und Familienunternehmen in der Homburger Ringstraße, in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum, über viele Jahre als geschäftsführender Gesellschafter. Darüber hinaus engagierte er sich in der Kommunalpolitik. Der Christdemokrat gehörte unter anderem von 2009 bis 2014 dem Kreistag des Saarpfalz-Kreises an. Seit November 2017 war er darüber hinaus stellvertretender Schiedsmann der Stadt Homburg.