Täglich bis zu 750 Abstriche möglich : Großer Andrang zum Start des Testzentrums

Saarbrücken Rund 600 Menschen ließen sich auf das Coronavirus testen. Ab heute gelten erweiterte Öffnungszeiten.

Auf dem früheren Saarbrücker Messegelände hat am Montag das neue Corona-Testzentrum des Landes seinen Betrieb aufgenommen. Nach Schätzungen des Gesundheitsministeriums ließen sich zum Start ungefähr 600 Menschen einen Abstrich nehmen. Damit bewegte sich die Station bereits am ersten Tag nahe an der Kapazitätsgrenze von 750 Tests am Tag.