Feuerwehr Homburg hilft : Feuerwehr hilft beim Gießen von Pflanzen

Die Homburger Feuerwehr hilft dem Baubetriebshof beim Gießen der Pflanzen, wie hier am Ortseingang Jägersburg. Foto: Fabian Nashan/Feuerwehr

Homburg Aufgrund des meist schönen, aber auch sehr trockenen Wetters muss einiges dafür getan werden, um Grünflächen in Homburg mit Wasser zu versorgen. So ist zum einen der Baubetriebshof der Stadt Homburg im Gieß-Einsatz, aber auch die Feuerwehr Homburg unterstützt sowohl personell als auch materiell.

Da Niederschläge in den vergangenen Sommern eher selten sind, ist das Wässern in den Monaten Juni, Juli und August vorgesehen, wie es in der Pressemitteilung der Wehr weiter heißt.