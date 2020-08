Kulturpark des Saarpfalz-Kreises : Leben kehrt in den Kulturpark zurück

Homburg/Reinheim Mehr als 1000 Besucher kamen zur Sonderausstellung „Bliesgau: Natur – Menschen – Geschichte“ an die Grenze.

Mit einem Monat Verspätung startete Ende Juni die neue Sonderausstellung im Europäischen Kulturpark in Bliesbruck-Reinheim. Die Verspätung kam zustande, da als deutsch-französische Einrichtung aufgrund der Corona-Pandemie keine frühere Öffnung möglich war. Ein herber Rückschlag, wie ihn viele Kultureinrichtungen erfahren mussten, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg.

Die Ausstellung, die speziell auch auf die Entwicklung der einzigartigen Kulturlandschaft im Bliesgau und deren Wandel eingeht, bietet – mit etwas Glück – auch dem einzelnen Besucher die Möglichkeit, aktiv am Erhalt des Landschaftsbildes mitzuwirken. So erhält jeder 100. Besucher am Ende des Jahres ein kleines Zwetschgenbäumchen, das er zum Erhalt der heimischen Streuobstwiesen auf seinem Grundstück einpflanzen kann. Wer dies nicht kann oder möchte, kann stattdessen durch das Museum ein Bäumchen im Gelände des Kulturparks pflanzen lassen, heißt es in der Mitteilung weiter.